Proteína no sangue pode melhorar tratamentos contra casos de AVC

Um biomarcador no sangue pode determinar os danos causados pelo Acidente Vascular Cerebral (AVC) com precisão, segundo uma análise de pesquisadores da Mayo Clinic, organização sem fins lucrativos na Flórida. Embora já existam exames que mostrem a extensão do derrame, seu nível de exatidão ainda não é muito alto.

A descoberta foi publicada nesta quarta-feira (11) na revista Science Translational Medicine e deve auxiliar os médicos a preverem o prognóstico da doença. Vale destacar que esse estudo pode ser um grande avanço para a ciência, visto que o AVC constitui hoje a segunda maior causa de mortes no mundo.

Fonte: Tecmundo