Prova de vida do INSS segue suspensa até dezembro

Na última sexta-feira (27), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou que os benefícios que precisam de prova de vida serão pagos até janeiro de 2021. Na próxima segunda-feira (30), será publicado pelo governo portaria prorrogando a interrupção de bloqueios de pagamento por ausência de prova de vida até dezembro deste ano.

“Na próxima segunda-feira (30/11) será publicada portaria que prorroga por mais duas competências (novembro e dezembro) a interrupção de bloqueios de pagamento por falta da prova de vida. Assim, quem não fez o procedimento entre março e dezembro desse ano, não terá o benefício bloqueado até o fim de janeiro”, divulgou a assessoria do INSS.

A prova de vida começou a ser suspensa em março, por causa da pandemia do novo coronavírus. Na época, o Brasil começou a adotar medidas de isolamento social para evitar a disseminação da Covid-19.

Anualmente, de acordo com a lei, os beneficiários do INSS precisam comprovar que estão vivos. A prova de vida é presencial e pode ser feita em instituição bancária em que o aposentado ou pensionista recebe o benefício, agência do INSS, embaixadas e consulados. No caso de aposentados e pensionistas com dificuldade de locomoção, a prova de vida podia ser feita em suas casas.

Quem não comprova a vida dentro do prazo tem o pagamento bloqueado, suspenso ou cessado. A prova de vida existe para evitar fraudes e pagamentos indevidos.