PS Plus Collection: mecanismo pode banir contas que resgatam para terceiros

Já que adquirir um PS5 não é uma tarefa tão simples, os jogadores estão procurando outros meios para obter vantagens extras, abusando de uma “falha” na PS Plus Collection. Quem estiver logando em outras contas no console para reivindicar os jogos do serviço para outras pessoas (geralmente no PS4), corre o risco de ser banido por até 2 meses — os aparelhos que facilitam o trambique estão sendo banidos permanentemente.

Segundo relato da Nmia, blog de games chinês, a PlayStation Network tem um mecanismo de defesa que protege o console de ser abusado: “quando houver mais de 50 contas diferentes logadas em um console e fizer compras na loja de outra região, o sistema irá detectar e determinar que foi hackeado. A conta será banida por 2 meses, enquanto o console será banido permanentemente”.

(Fonte: PlayStation / Reprodução)

As vantagens da PS Plus Collection incluem mais de 20 jogos gratuitos do serviço em que o único requisito é ter uma assinatura. Existem alguns jogadores, especialmente em Hong Kong, China, relatando que suas contas foram temporariamente banidas depois de pedirem a um amigo para fazer o trambique.

Como forma de atrair jogadores para a nova geração, o PS Plus Collection é um novo benefício para os assinantes da PS Plus convencional, e o melhor de tudo, sem custos adicionais para os usuários do PS5 — apenas o valor da assinatura.

O PlayStation 5 já está disponível no mundo todo e foi o console que mais vendeu no lançamento da Sony.