PS Plus de dezembro tem Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble

[Original]: Hoje (25), a conta oficial da Arábia Saudita da PlayStation revelou os jogos gratuitos da PS Plus de dezembro, que traz Rocket Arena, Just Cause 4 e Worms Rumble para os assinantes do serviço – todos os jogos podem ser jogados no PS4 e no PS5. Como a informação não foi oficializada em outras regiões, os games podem mudar e atualizaremos esta notícia.

Just Cause 4 é o quarto título da franquia da Avalanche que combina mundo aberto e muita destruição; já Rocket Arena é o shooter competitivo da EA Games que mistura ação frenética com elementos de Fortnite; por fim, Worms Rumble é a versão battle royale da clássica franquia Worms que introduz uma forma diferente de multiplayer.

PS+ lineup for December according to @PlayStationSA. Not sure if this will be the same for America – Just Cause 4

– Rocket Arena

– Worms Rumble pic.twitter.com/LxI0abVADe — Wario64 (@Wario64) November 25, 2020

Lembrando que os jogos da PS Plus podem variar em cada região e os games revelados pela divisão da Arábia Saudita estão sujeitos a alterações na região das Américas (Brasil e EUA).

[Atualizado]: A PlayStation Brasil revelou os games da PS Plus e eles são os mesmos que foram revelados anteriormente, sem alterações.