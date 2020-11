PS5: Days Gone rodará em 4k dinâmico e 60 fps

Days Gone é um dos games de PlayStation 4 que vai marcar presença no próximo console da família, e para aqueles que estão interessados em reviver essa aventura, a Bend Studio revelou o que podemos esperar da edição do jogo para PlayStation 5.

Em uma mensagem publicada no Twitter, a produtora revelou que o game para PlayStation 5 vai rodar em até 60 frames por segundo, além de contar com resolução 4K dinâmico e possibilidade de transferir o progresso feito no PlayStation 4.

Confira o anúncio feito pela produtora a seguir:

If you’re taking a ride on the Broken Road for the first time, or finishing up NG+, here’s what you can expect when you boot up #DaysGone on the #PS5:

?? Up to 60FPS w/ Dynamic 4K

?? Save Transfers from PS4 to PS5 pic.twitter.com/qP2ugQO4hc

— Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) November 3, 2020