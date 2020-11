PS5 está apresentando bug na fila de downloads

O PS5 tem apresentado um problema curioso em seu sistema de download. Segundo relatos da equipe da IGN Americana, o bug faz com que jogos fiquem “presos” sem que possam ser baixados ou cancelados. E o mais curioso é que os títulos aparecem na biblioteca do usuário, mas não na PS Store, solicitando que o jogador compre o game novamente.

O problema foi encontrado em pelo menos três membros da equipe. Esse erro pode assumir duas formas: deixando o jogo listado eternamente no status “Na Fila para Download” ou apresentando um erro na hora de transferi-lo. Ambos pedem que você verifique o menu de Downloads, mas o mesmo não apresenta os títulos.

Fila de downloads do PS5 apresenta bugFonte: Polygon

O bug foi relatado por muitos jogadores que adquiriram o game Call of Duty: Cold War, lançado nesta sexta-feira (11). Entretanto, o bug não fica limitado apenas a esse jogos, já que outros consumidores também enfrentando o problema com jogos como Demon’s Souls, Spider-Man: Remaster, e até mesmo com o aplicativo da Disney +.

A Activision recomenda uma restauração de fábrica do PlayStation 5 para aqueles que estão passando por esse bug com Call of Duty: Cold War. Os próprios membros da IGN EUA fizeram o procedimento e afirmaram que deu certo. Entretanto, vale lembrar que esse mesmo procedimento formataria o console, necessitando que o usuário tenha que instalar novamente os outros jogos – podendo até mesmo passar pelo problema com outro título.

CoD Cold War é um dos jogos que apresentam problema de download no PS5Fonte: Activision

Até o momento a Sony não comentou o assunto, e também não há previsão de uma atualização para que esse bug seja resolvido.