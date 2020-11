PS5 já vendeu TODAS as unidades produzidas, diz Sony

A última semana marcou o lançamento do PlayStation 5 em uma nova leva de mercados ao redor do globo, concluindo os planos da Sony para espalhar sua nova plataforma por todos os continentes. E, nas palavras da própria empresa, ele já está esgotado.

“Tudo já foi vendido. Absolutamente todas as unidades foram adquiridas. Gastei parte do tempo ano passado tentando assegurar que conseguiríamos gerar uma demanda suficiente do produto e agora em termos de meu conhecimento como executivo estou gastando muito mais tempo tentando aumentar o número de unidades para suprir a demanda”, disse Jim Ryan, chefe da divisão PlayStation na Sony, ao site russo TASS (via Push Square).

Fonte: Sony

