PS5: não é possível instalar jogos em armazenamento externo (por enquanto)

Segundo noticiado pela análise do PS5 feita pela equipe do vg247, não será possível instalar jogos de nova geração em armazenamentos externos, com os dispositivos USB não chegando sequer a listar os games next-gen que estão na memória interna do console. Dessa forma, a transferência de dados de software será possível apenas para títulos do PS4, já que serão retrocompatíveis com o novo vídeo game da Sony.

A interface do PlayStation 5 permite a transferência, para armazenamentos externos, apenas de dados de jogos do PlayStation 4, que podem ser rodados à vontade mesmo que não estejam instalados na memória do PS5. Porém, diferentemente do sistema do Xbox Series S/X, que permitirá, desde o primeiro dia, carregar jogos entre dispositivos internos e externos — com alguns casos de perda de desempenho —, o PlayStation 5 se limitará apenas a títulos nativos.

Felizmente, tudo indica que o armazenamento de jogos de última geração já vem sendo estudado pela Sony, que busca encontrar uma solução para contornar a memória disponível no lançamento do PS5. “Alternativas para possibilitar que jogadores armazenem (mas não joguem) jogos do PS5 em um disco USB estão a caminho em uma atualização futura”, comentou a companhia, através de seu FAQ oficial.