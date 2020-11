PS5: nova atualização traz melhorias e corrige bug do USB frontal

A Sony lançou, nesta quarta-feira (25) uma nova atualização para o PS5, agora focando na correção de alguns bugs, melhorias de desempenho e no funcionamento de periféricos conectados no modo de descanso.

O segundo update do PlayStation 5 surge para corrigir um dos grandes problemas que os jogadores vinham tendo em relação à versão com entrada de mídia física. Após relatos sobre a exclusão fantasma de jogos que foram instalados via disco, a Sony tratou de concentrar seus esforços para resolver a falha.

(Fonte: The Sixth Axis / Reprodução)Fonte: The Sixth Axis

Dando muita dor de cabeça para os usuários desde a chegada da nova geração, o modo de descanso impactou de diversas formas na execução de jogos e do sistema, com algumas reclamações sobre a incapacidade de carregar o DualSense via USB Frontal quando o console estava em repouso. A falha também foi corrigida com o patch.

Quanto ao restante das novidades, a atualização do software realizou otimizações no desempenho do sistema, incluindo bugs na fila de download que impediam de baixar jogos.