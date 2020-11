PS5, PS5 Digital e acessórios sofrem redução de preço no Brasil

A PlayStation Brasil anunciou na tarde desta terça-feira (03) que o PS5, PS5 Digital e acessórios do console terão redução de preço no país depois das medidas de cortes de imposto (IPI) no país. O PS5 agora custa R$ 4.699 (anteriormente R$ 4.999) e o PS5 Digital sai por R$ 4.199 (antes R$ 4.499).

A diminuição do preço ocorre por medidas do presidente Jair Bolsonaro, que reduziu o IPI sobre videogames de 40% para 30% no dia 26 de outubro. Confira os preços atualizados:

PlayStation®5 Digital Edition – de R$4.499 para R$4.199 (preço sugerido)

PlayStation®5 com entrada Blu-ray Ultra HD – de R$4.999 para R$4.699 (preço sugerido)

Controle wireless DualSense™ – de R$499 para R$469 (preço sugerido)

HD Camera – de R$449 para R$419 (preço)



O IPI, ou Imposto sobre Produtos Industrializados, está previsto no artigo 153, IV, da Constituição Federal, e também incide sobre produtos importados, algo que também se aplica aos novos videogames, que não são mais fabricados no Brasil. Recentemente, o Xbox Series X/S também tiveram reajustes nos preços.

De acordo com a Sony, os novos valores já estão com efeito imediato e pessoas que já adquiriram os consoles em pré-venda devem receber em breve informações dos varejistas (como Amazon, Submarino, Americanas etc.) para reajustar o preço original de compra. Ou seja, pessoas que já adquiriram o PlayStation no Brasil devem receber desconto no valor antigo em breve.

O PS5 e o PS5 Digital lançam no dia 19 de novembro no Brasil (em alguns países seletos, o lançamento será dia 12 de novembro).