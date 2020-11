PS5: Sony fará live de lançamento nacional do console

Apesar de ter sido lançado na América de Norte e outros grandes mercados em 12 de novembro, é apenas no dia 19 que o PS5 chegará ao Brasil oficialmente. Para comemorar a data, a Sony anunciou em seu blog oficial que teremos uma transmissão ao vivo caprichada!

Quem acessar o canal PlayStation Brasil no YouTube às 22h do dia 18 de novembro vai testemunhar uma grande festa com apresentação de Nyvi Estephan e Tiago Leifert, que serão acompanhados por convidados como Coisa de Nerd, Fernanda Genil, Bruno Corrêa, Gabriel Medina, Projota e Bibi Tatto.

Um momento Spotify também vai promover o novo controle de mídia do console, e ainda teremos um show do Projota e uma playlist temática dedicada aos jogadores. Você vai sintonizar essa grande live com a gente? Está ansioso pelo novo videogame da Sony? Comente a seguir!