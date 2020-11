PS5: vídeos oficiais da Sony revelam novos recursos do console

Com o lançamento do PlayStation 5 se aproximando cada vez mais, hoje a Sony decidiu liberar uma série de novos vídeos oficiais mostrando em mais detalhes como funcionarão alguns dos principais recursos do videogame, como bem resumido neste tweet do insider Nibel:

New PlayStation 5 videos showing off certain OS features Recommended settingshttps://t.co/qdt4t27Z9l Using your accounthttps://t.co/p5eBV9UMg9 Transfer files from PS4 to PS5https://t.co/qvAyKSx7kp pic.twitter.com/H5WvH3T0Lb — Nibel (@Nibellion) November 5, 2020

O primeiro vídeo detalha como funcionam as configurações recomendadas de sistema:

Também foi liberado um tutorial completo mostrando o funcionamento da sua conta principal no PlayStation 5:

Por fim, uma ferramenta que será muito útil a quem estiver migrando para o novo videogame a partir do PlayStation 4 é a possibilidade de transferir os seus arquivos entre gerações:

O que você achou desses vídeos e recursos? Vai comprar o novo console quando ele chegar às lojas brasileiras em 19 de novembro? Comente a seguir!