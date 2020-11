PSG confirma volta de Neymar à França para dar sequência ao tratamento da lesão na coxa

Após ser cortado da Seleção Brasileira que disputa as Eliminatórias nesta sexta-feira e na próxima terça, dia 17, o atacante Neymar voltará para a França para continuar o tratamento da lesão na coxa esquerda com os médicos do PSG. O clube francês, através de seu site oficial, confirmou a informação.

+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS

– Neymar Jr. se juntará ao Paris e ao centro de treinamento Ooredoo em breve para continuar seu programa, já que a equipe médica da Seleção Brasileira não quis correr nenhum risco para a partida do dia 17 de novembro. É uma decisão que honra a confiança e a colaboração entre o Paris Saint-Germain e a equipe da Seleção Brasileira – comunicou o PSG.

Neymar se machucou no dia 28 de outubro, em partida contra o Istambul Basaksehir, pela Liga dos Campeões, por volta dos 20 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o atacante deixou o campo para dar lugar a Sarabia e se dirigiu aos vestiários imediatamente.

Dois dias após a lesão de Neymar, o técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, afirmou em entrevista coletiva que o jogador dificilmente teria condições de jogo na Data-Fifa e que esperava ter o atleta à disposição apenas após a pausa internacional.

– Honestamente, eu acho que não é possível ele jogar (com a Seleção). Se ele jogar quer dizer que ele não tem lesão, mas é uma mensagem ruim porque ele está machucado. A informação que eu tenho é que ele volta depois da pausa – disse Tuchel na ocasião.

Diante deste cenário, a Seleção Brasileira optou por não cortar Neymar da lista de convocados e manteve o jogador na lista. Na última segunda-feira, o camisa 10 se apresentou na Granja Comary e deu sequência ao tratamento da lesão. Na quinta, porém, após chegar em São Paulo, local do jogo contra a Venezuela nesta sexta, e realizar exames de imagem, o craque do PSG foi cortado da relação.

Para seu lugar, Tite convocou Pedro, do Flamengo, ainda antes de saber se o jogador seria ou não cortado da relação.