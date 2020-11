PSVR 2 pode estar a caminho do PS5 segundo novo rumor

O PlayStation 5 mal foi lançado e já começaram a pipocar novos boatos sobre periféricos para o console da Sony! O novo rumor partiu do site Let’s Go Digital, que descobriu o registro de uma patente do que pode ser o PSVR2, uma informação replicada pelo insider Nibel em seu Twitter:

Rumor: a new patent uncovered by LetsGoDigital indicates that a new PSVR headset for PlayStation 5 is in development

This one seems to feature haptic feedback, LED lighting and sensors that recognize if the headset is properly worn + more

Full detailshttps://t.co/SekLfZLBWg pic.twitter.com/IsRr76h3b0

— Nibel (@Nibellion) November 25, 2020