Quais os benefícios do alho e como aderi-lo à dieta

Conhecer quais são os benefícios do alho é de suma importância para adicioná-lo com maior frequência a receitas, uma vez que, do combate ao resfriado comum à luta contra as doenças crônicas, o alho é um verdadeiro herói da comida saudável.

Quais os benefícios do alho: Porque adicioná-lo à sua dieta

Historicamente, o alho era prescrito como medicamento, sendo uma das ervas medicinais mais importantes usadas na antiguidade.

É usado como remédio contra problemas comuns de bem-estar, assim como problemas de saúde graves, de resfriados e gripe a ajudar a reduzir o risco de diabetes e doenças cardiovasculares.

O alho cru contém vários compostos de enxofre, incluindo alicina – considerado o composto mais biologicamente ativo.

Altamente nutritivo

O alho é particularmente rico em vitamina C, vitamina B6 e manganês, e também contém vitaminas A, B1, B2, B12, D e E, além dos minerais cálcio, cobre, ferro, fósforo, potássio e selênio.

Benefícios do alho: Combate bactérias

Graças às suas propriedades antimicrobianas, o alho se usa há séculos para combater doenças infecciosas.

Reduz o risco de doenças cardiovasculares

Além dos benefícios do alho citados acima, ele também pode reduzir o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Portanto, consumir alho pode ajudar a diminuir o risco de doenças cardiovasculares, como doenças cardíacas e derrames. Os suplementos de alho têm um impacto significativo na redução da pressão arterial em pessoas com pressão alta, mostraram estudos em humanos.

Alho cru

Os benefícios de comer alho cru todos os dias já existem há centenas de anos. Seu sabor típico do sul não só traz de volta o verão, mas esses pequenos frutos também são antioxidantes.

Alguns acham o seu cheiro forte. Além disso, há quem não goste do seu sabor. Contudo, há centenas de anos tem reconhecimento por seus benefícios à saúde.

O alho pode melhorar o fluxo sanguíneo e prevenir coágulos sanguíneos que podem bloquear as artérias e causar doenças cardíacas.