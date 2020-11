Quais suas dúvidas sobre o PS5? Pergunte tudo ao vivo pra gente!

O PS5 será lançado amanhã (12) em alguns países seletos, mas no Brasil teremos o console oficialmente somente no dia 19 de novembro. Se você já quer ver jogos rodando, tirar dúvidas ou ver alguns detalhes do console, temos uma notícia boa: o Voxel vai entrar ao vivo hoje às 18h30 para responder tudo que você quiser sobre o novo console da Sony.

Vamos passear pelos principais games do videogame, mostrar jogos de PS4 rodando no PS5 para ver a retrocompatibilidade e muito mais. Confira no link abaixo:

Portanto, agora é a hora! Vem com a gente acompanhar o PlayStation 5 em ação e perguntar tudo o que você quer saber sobre o console!