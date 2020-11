Como qualificar o cliente na área de vendas?

Muitas vezes na área de vendas ocorrem algumas falhas de comunicação que atrapalham no processo de qualificação do cliente.

A qualificação do cliente é uma forma priorizar aqueles que têm real potencial de compra. Sendo assim, é um processo muito importante para o empreendedor, haja vista que se trata de uma otimização do tempo.

Qualificação é usual no Marketing

Dentro do Marketing Digital é muito comum esse processo de qualificação dos Leads, visto que é uma maneira de ir para próxima etapa, a conversão em vendas.

Porém, dentro do empreendedorismo há alguns processos que podem ser otimizados, podendo utilizar as técnicas em ambas as áreas, porém de maneira adaptada a cada necessidade.

A qualificação do cliente se refere a algumas etapas:

Necessidade

O cliente tem uma necessidade que precisa de atendimento, e nesse momento é importante entender se o seu produto pode atender a essa demanda.

Urgência

Há uma urgência na resolução, sendo assim, o cliente já demonstra interesse direcionado para seu negócio.

Tempo

O tempo entre o cliente demonstrar um interesse urgente e fechar a compra deve ser o menor possível, por isso é importante argumentar de forma assertiva.

Adapte o processo à sua realidade

Esse é somente um exemplo de pontos de qualificação do cliente. Sendo assim, caso a sua solução não atenda a necessidade do cliente, ou ele não demonstre interesse já pode ser um aviso para direcionar seus esforços de vendas para outra cliente.

No processo de qualificação de cliente a empresa se empenha em fechar vendas com quem realmente será atendido e demonstra interesse. Mesmo que não seja no exato momento, o cliente pode voltar e comprar em outro momento.

Minimiza devoluções e imagem negativa junto ao público

Esse processo minimiza devoluções por arrependimento ou até mesmo, por se sentir enganado pela proposta do produto. Qualificar o cliente é uma maneira de minimizar as chances de perder recursos de vendas com pessoas que não vão comprar. Ao passo que também é uma maneira de diminuir os impactos negativos com reclamações e devoluções.

Sendo assim, é uma forma de cuidar da imagem da empresa na internet, uma vez que esse impacto quando negativo é de difícil reversão.