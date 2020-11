Quando é a Black Friday no Brasil em 2020

A Black Friday é uma das principais datas para o comércio no mundo todo. Durante esse dia (e os que antecedem e precedem a data), incontáveis consumidores aproveitam as promoções para fazer compras. Porém, embora a ocasião seja muito aguardada, poucas são as pessoas que realmente sabem em que dia a Black Friday de fato acontece.

Em 2020, a Black Friday vai ocorrer no dia 27 de novembro – uma sexta-feira, obviamente. Contudo, existe uma forma fácil de jamais esquecer em que dia esse marco para o comércio vai cair. Basta apenas se concentrar na última sexta-feira do mês de novembro – esse sempre será o dia em que acontecerá a Black Friday.

Mas por que funciona dessa forma? Quem estabeleceu essa “regra” para o dia da Black Friday?

Como surgiu a Black Friday

Entenda um pouco da origem da Black Friday. (Fonte: Shutterstock)

A origem da Black Friday possui uma série de versões e provavelmente jamais saberemos qual é, de fato, a história verdadeira por trás dessa data comemorativa. Entretanto, a explicação mais aceita é aquela que está relacionada ao Dia de Ação de Graças (ou Thanksgiving Day) nos Estados Unidos, que acontece na última quinta-feira de novembro.

Essa data, que também é celebrada no Canadá e nas ilhas do Caribe, é marcada por orações e agradecimentos pelo ano que está se encerrando. Parar movimentar o comércio e preparar as lojas para as festividades natalinas, o dia seguinte ao Dia de Ação de Graças foi batizado de Sexta-feira Negra (ou Black Friday). Há indícios de que isso tenha acontecido pela primeira vez nos anos 90 na Filadélfia, embora o termo já tenha sido usado anteriormente para se referir a outros eventos.

No Brasil, a primeira Black Friday acontece no dia 28 de novembro de 2010 e foi totalmente online. De lá para cá, o evento brasileiro começou a se assemelhar ao norte-americano, com promoções em lojas físicas, serviços e outros, embora o grande foco seja no e-commerce.

Apesar de diversas polêmicas e associações não muito positivas, a Black Friday brasileira evoluiu muito e hoje é um dos principais eventos para o comércio. Para nós, consumidores, também é uma data importante, especialmente para aqueles que ficaram o ano todo desejando um produto e esperam essa oportunidade para comprá-lo com um bom desconto.

Quer ficar por dentro do que rola na Black Friday e ainda conseguir os melhores descontos? Então fique ligado aqui no TecMundo!

