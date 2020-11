Quase 2 mil oportunidades pela TIM e outras

Vagas de emprego e trainee foram anunciadas em 5 empresas. São quase 2 mil oportunidades para a AlmavivA, Editora Globo, Heach Recursos Humanos, TIM e Votorantim. Confira, a seguir, mais informações.

Vagas de emprego e trainee: Oportunidades em 5 empresas

As novas oportunidades de emprego e trainee foram anunciadas para 5 empresas. Veja maiores detalhes:

AlmavivA

A AlmavivA está com mais de 1.300 vagas de emprego abertas para diferentes localidades do Brasil. Só no estado de São Paulo são 514 oportunidades, em Sergipe 330, Minas Gerais, 195, Alagoas, 134 e em Piauí, 200.

Para participar do processo seletivo, acesse a página oficial da empresa. Os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade, com ensino médio completo e possuir boa comunicação.

Editora Globo

As oportunidades na Editora Globo fazem parte do novo programa de estágio da empresa. Os novos contratados vão trabalhar na área de design, comunicação e desenho industrial.

Os interessados devem possuir mais de 18 anos. Para se cadastrar, acesse o site, até o dia 15 de novembro.

Heach Recursos Humanos

Os pré-requisitos para participar do processo seletivo do programa de trainee da empresa são: graduação em economia, administração, psicologia, marketing ou recursos humanos; possuir conhecimento em pacote office e um perfil proativo. Para conferir todos os detalhes, acesse o site.

TIM

O programa de estágio de 2021 está com 300 oportunidades em sete estados. As inscrições podem ser realizadas pelo site.

Votorantim

As vagas na empresa também fazem parte do programa de estágio de 2021. Para mais informações, acesse o link.

