Quase metade dos times da NFL enfrenta problemas com coronavírus

Após meia temporada já concluída, a NFL enfrenta seu momento mais crítico na realização de uma competição em meio a pandemia do novo coronavírus. São 15 franquias com casos de Covid-19 em seus elencos, entretanto, o impacto ainda não se refletiu no cancelamento dos jogos. O aumento na incidência dos casos bate com o que está acontecendo de forma geral nos Estados Unidos, com aumento do contágio nos últimos dias no país.

A NFL enviou um comunicado, nesta manhã de sexta-feira (6), falando sobre os desafios que estão sendo encontramos nos últimos dias. A liga não manifestou, até o momento, nenhuma possibilidade de adiamento ou cancelamento de partidas na semana 9.

– Como falamos repetidamente, à medida que a pandemia é endêmica na nossa sociedade, teremos casos positivos. Particularmente ao vermos os casos aumentarem nas nossas comunidades. Nossos protocolos anteciparam isso e são desenhados para identificar rapidamente, isolar o indivíduo e impedir o vírus de contaminar o resto do time. Os protocolos funcionaram e são um testamento do trabalho duro de milhares de pessoas. Nós sabíamos que seria difícil. Depende do trabalho diário de todos nós para seguir superando esse desafio – disse o porta-voz da NFL Bryan McCarthy.

Times com casos ativos de coronavírus:

Baltimore Ravens, Houston Texans, Indianapolis Colts, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys, Green Bay Packers, Chicago Bears, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals, Philadelphia Eagles, Las Vegas Raiders, Detroit Lions, Atlanta Falcons e Miami Dolphins.