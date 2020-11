Queer Eye: veja teaser da versão brasileira da série na Netflix

A Netflix anunciou que o reality show Queer Eye vai ter uma versão brasileira. Por meio de um teaser oficial, a plataforma de streaming apresentou o elenco, que ainda contou com os comentários de Antoni Porowski, Jonatan Van Ness, Karamo Brown, Tan France e Bobby Berk.

Inclusive, os meninos do Queer Eye original até arriscaram algumas palavras e frases em português — memes, diga-se de passagem. Nesse contexto, vemos pela primeira vez Fred, Guto, Rica, Luca e Yohan, que a partir de 2021 vão comandar os episódios produzidos aqui no Brasil.

Confira o teaser com o anúncio oficial:

Criada por David Collins, a série é um reboot da clássica Queer Eye for the Straight Guy, lançada em 2003, nos Estados Unidos. A ideia da série é realizar verdadeiras transformações com o time de especialistas convocados.

Há um especialista para cada setor específico, sendo um para cuidados especiais, outro para design, especialista em cultura e estilo de vida, moda e também em gastronomia.

Cada temporada explora uma cidade diferente. A produção original se encontra na Netflix e já foi renovada para uma 6ª temporada no streaming.

Vale lembrar que o criador David Collins afirmou em algumas entrevistas que está muito interessado em filmar pelo menos uma temporada de Queer Eye no Meio-Oeste, sobretudo em Ohio, onde cresceu.

A expectativa é de que o formato funcione aqui no Brasil, mostrando contrastes interessantes e curiosidades relacionadas às pessoas que por aqui vivem.

Em sua essência, o reality acompanha cinco homens homossexuais dando um toque diferenciado, cada um em sua competência, às vidas de diversas pessoas. A missão deles é organizar e transformar vidas totalmente bagunçadas e sem cor.

Ansioso para mais essa estreia da Netflix?