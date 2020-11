Quem fica do lado de quem? Técnico do Barcelona ajudou a mexer no desenho do vestiário; veja como ficou

O jornal As publicou nesta terça-feira como ficou a disposição dos atletas do Barcelona no vestiário da equipe. O veículo cita que o técnico Ronald Koeman “participou ativamente na hora de eleger a ordem, depois de consultar os capitães e o delegado Carles Naval”.

Um novo desenho do local era necessário considerando as chegadas e saídas de atletas para a nova temporada. De acordo com a publicação, a ideia é que os jovens e os reforços não fiquem afastados. O capitão Lionel Messi, por exemplo, está no centro do ‘U’ invertido, com Marc-André ter Stegen e Francisco Trincão em cada um de seus lados.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

A disposição de um extremo ao outro ficou da seguinte maneira: Iñaki Peña, Aleña, Lenglet, De Jong, Dest, Pedri, Umtiti, Dembélé, Junior Firpo, Sergi Roberto, Jordi Alba, Griezmann, Ter Stegen, Messi, Trincão, Riqui Puig, Braithwaite, Philippe Coutinho, Busquets, Pjanic, Piqué, Ansu Fati, Araujo, Matheus Fernandes, Neto.

Em uma temporada demuitas mudanças e turbulência, o Barcelona lidera seu grupo na Champions League com 100% de aproveitamento e figura na oitava colocação de LaLiga com 11 pontos e dois jogos a menos – a líder Real Sociedad tem 20 unidades.

Depois de ter vencido o Real Betis por 5 a 2 na última rodada, o time catalão só voltará a campo após a Data Fifa, em 21 de novembro (sábado), quando visitará o Atlético de Madrid, às 17h (de Brasília).