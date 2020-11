quem Rogério Ceni ainda crê que terá (ou não) à disposição contra o São Paulo

O Flamengo inicia a semana cheio de preocupações para o jogo de quarta-feira, contra o São Paulo, que decidirá vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Além da derrota por 2 a 1 no Maracanã, na ida, são diversos problemas para Rogério Ceni armar o time.

No total, são seis problemas físicos e mais dois jogadores servindo suas seleções, com jogos de eliminatórias para a Copa do Mundo na véspera do duelo em São Paulo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Entre os que Rogério Ceni, desde o último sábado, após o empate como o Atlético-GO, listou como desfalques certos, Diego é o único que ainda é visto, internamente, com possibilidade de estar em campo, segundo Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN.

Em seu canal no “Youtube”, o jornalista afirma que a comissão técnica tem esperança de contar com o meia, embora ainda seja pouco provável. Ele tem o estágio mais avançado de recuperação na comparação com Filipe Luís e Rodrigo Caio, outras baixas.

Ceni também afirmou que não conta com Everton Ribeiro, na seleção brasileira, e Isla, na chilena. Contudo, nos bastidores, o Flamengo ainda aguarda. Dependendo de quanto tempo os dois atuarem na terça, é possível que sejam considerados para quarta.

Pedro, que também servia à equipe do técnico Tite, mas foi cortado, é outro que não está completamente descartado. Sem condições de jogar na terça, o atacante ganhou mais 24h para se recuperar. A chance de atuar pelo Flamengo, segundo Nicola, é baixa, mas o clube trabalha, desde o momento de seu retorno, para tentar dar-lhe condições.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Por fim, os dois nomes que completam a lista de dúvidas do Flamengo são Thiago Maia e Gabigol. O meio-campista tem melhores chances de jogar, depois de ter se reapresentado no domingo sem dores e já iniciado tratamento. Sua utilização dependerá de sua evolução.

O atacante, por sua vez, inspira mais cuidados. Nesta segunda, ele passará por novos exames para verificar se há ou não alguma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Se não houver contusão, Gabigol seguirá o tratamento para ficar à disposição para a quarta.

Derrotado por 2 a 1 na partida de ida, o Flamengo precisa vencer por um gol no Morumbi – por qualquer placar – para levar a decisão por pênaltis. Triunfo por dois ou mais tentos de margem rendem a classificação direta, enquanto o São Paulo joga pelo empate.