Rogério Ceni já é passado no Fortaleza.

Anunciado e já regularizado como novo treinador do Flamengo nesta terça-feira, ele fará sua estreia pelo novo clube na quarta-feira, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Enquanto isso, o time cearense vai ao mercado em busca de um novo comandante.

Em contato com a ESPN, o presidente do Leão, Marcelo Paz, admitiu que será “difícil” encontrar um técnico com o perfil de Ceni.

O dirigente relatou que o elenco está montado para atender ao perfil do ex-goleiro, e que agora terá que procurar alguém que pense o futebol de maneira similar.

“O time é totalmente (montado) com o DNA do Rogério Ceni. A gente contratou jogadores para que o Rogério montasse o time do jeito que ele queria”, salientou.

Jogadores do Fortaleza durante treino, em 10 de novembro de 2020 Dudu Oliveira/Fortaleza

“Vai ser difícil agora achar alguém que tenha, que consiga pegar este DNA do Ceni, não trombe muito e dê para funcionar”, seguiu.

“Mas quem sabe a gente não acha alguém melhor”, torceu.

De acordo com o jornal O Povo, a diretoria do Fortaleza já descartou a contratação de treinadores estrangeiros.

“O perfil que o clube busca é algo semelhante ao de Rogério Ceni, uma vez que a ideia principal é que o novo treinador siga com o trabalho do antecessor. Técnicos com pouca experiência no futebol não agradam a diretoria e ter bagagem no esporte é fundamental para a escolha”, afirma o veículo.

Já o Diário do Nordeste revela que Dorival Jr e Roger Machado já foram procurados, mas as conversas não evoluíram.

Tiago Nunes, ex-Athletico-PR e Corinthians, é outro nome na pauta, mas, segundo o diário, ainda não houve consulta ao profissional.

O jornal ainda salienta que a alta cúpula tricolor espera resolver a situação até a próxima quinta-feira.