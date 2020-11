R$ 202 milhões anuais e uma exigência

O Paris Saint-Germain, segundo apuração da ESPN, abriu negociações para renovar o contrato do craque Neymar.

Com contrato até junho de 2022, o brasileiro negocia para assinar por mais cinco temporadas com a equipe francesa nos mesmos moldes financeiros atuais.

Neymar recebe 32 milhões de euros anuais, cerca de R$ 202 milhões, e estaria satisfeito com os valores. No entanto, pediu garantias dos projetos do PSG nos gramados ao diretor-esportivo Leonardo.

Nesta terça-feira (10), respondendo pergunta dos torcedores do clube do Parque dos Príncipes nas redes sociais, Leonardo também deixou claro que Angel Dí Maria, Kylian Mbappé, Juan Bernat e Julian Draxler também negociam renovação. Mas, a do brasileiro, segundo apuração da ESPN, está em estágio mais avançado.

Neymar deixou claro que planeja se comprometer com o futuro do Paris Saint-Germain. Tricampeão francês, o maior desejo do brasileiro, e do clube, é a conquista da Champions League, que seria um título inédito da equipe francesa.

Se Neymar parece estar próximo de uma renovação, Mbappé segue com futuro incerto. Mesmo em negociação, o craque francês segue sendo acompanhado de perto por Real Madrid e Liverpool.

Próximo do atacante também fora dos gramados, Neymar já deixou claro para Leonardo que planeja ter Mbappé como companheiro de equipe nos próximos anos.