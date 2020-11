Raiders x Broncos: clássico de divisão terá encontro entre ex-companheiros de Alabama; onde ver e a aposta

Após ter superado os Chargers em LA, os Raiders terão pela frente o Denver Broncos, que buscam se reabilitar após a derrota para o Atlanta Falcons. O jogo acontece neste domingo, às 18h05 (de Brasília), em Las Vegas, no belíssimo Allegiant Stadium. O confronto marca o primeiro encontro entre os ex-companheiros de Universidade de Alabama Henry Ruggs III, dos Raiders, e Jerry Jeudy, dos Broncos, escolhidos na primeira rodada do draft deste ano.

Entre os dois recebedores, quem vem levando a melhor é Jeudy, que lidera os Broncos com 484 jardas recebidas em 30 recepções. Ele ainda anotou dois touchdowns. Já Henry Ruggs III vem com uma performance irregular. Ao mesmo tempo que possui uma média de 22.0 jardas pelos Raiders, o atleta registrou apenas 10 recepções pelo time na temporada.

Uma fragilidade

​Seis dos últimos oito adversários dos Raiders, incluindo os dois últimos que desafiaram a equipe dentro de Las Vegas, fizeram ao menos dois TDs corridos. Os Broncos podem engatar o jogo terrestre para se aproveitar dessa fraqueza do time da casa e também melhorar o próprio desempenho no fundamento. Foram sete TDs terrestres nos oito primeiros jogos da temporada, com apenas um desses sendo marcado pelo running back Phillip Lindsay.

Eficiente

Com 16 passes para touchdown e apenas duas interceptações, o quarterback Derek Carr tem o terceiro melhor aproveitamento passe para TD-Interceptação da liga (8.0).

Aposta

​Na segunda posição da AFC West, com cinco vitórias e três derrotas, o Las Vegas Raiders é o grande favorito no confronto. O Football Power Index, mecanismo de projeção de resultados da ESPN norte-americana, sinaliza para uma probabilidade de vitória da franquia de Nevada com 60,6% por uma média de 3.7 pontos. Os Broncos figuram logo atrás de Las Vegas na divisão, com três vitórias e cinco derrotas.

Ficha do Jogo

Las Vegas Raiders x Denver Broncos

Semana 10 da NFL

Data: Domingo (15), 18h05

Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas

Onde ver: Game Pass da NFL