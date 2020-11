Raissa e Lucas ‘se casam’ dentro do reality

A tarde tem sido animada em “A Fazenda 2020” (RecordTV). A harmonia entre os peões tem sido visível dentro da sede, onde todos aguardam pela “Sunset Party” que ganharam de um patrocinador do programa.

O clima de descontração foi tanto que Raissa Barbosa e Lucas Maciel, que formam casal dentro do reality, resolveram “se casar”. A brincadeira aconteceu na sala, tendo Jojo Todynho como celebrante e as outras peoas, como Jake Oliveira e Tays Reis, de acompanhantes.

Boa noite a todos! Estamos iniciando mais um matrimônio entre Lucas Seifle e Raissa Hulk”.

Começou a funkeira logo no começo do “casamento”, usando o apelido dado por ela a modelo. Depois de fazer os votos, propostos por Jojo com o bom humor de sempre, Raissa e Lucas trocaram alianças e deram um beijo. A funkeira, no fim, ainda provocou: “A gente aceita tomar punição e dar a vocês uma noite no reservado”, brincou.