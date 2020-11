Raissa ignora Covid-19 e curte balada com ex-BBBs após deixar A Fazenda 12 · .

Raissa Barbosa foi eliminada de A Fazenda 12 na última quinta-feira (26). A peoa vem recebendo o carinho dos fãs após deixar o confinamento. No entanto, no domingo (29), ela deu um exemplo ruim e contrariou as recomendações das autoridades de saúde de evitar aglomerações durante a pandemia da Covid-19. A modelo curtiu uma balada lotada ao lado das ex-BBBs Hariany Almeida e Elana Valenaria.

Na ferramenta Stories do Instagram, a ex-Fazenda publicou alguns vídeos dentro do local onde a festa aconteceu. Nas imagens, é possível ver a quantidade de pessoas que estavam no evento. Vale destacar que todas estavam sem máscaras.

Hariany e Elana fizeram vídeos em que aparecem abraçadas com Raissa. “Gente, olha que mulher maravilhosa. Eu tô aqui dando vários conselhos”, disse a ex-namorada de Lucas Viana.

Assim como Raissa, Hariany também participou de A Fazenda, mas na edição do ano passado. A loira foi escalada pela produção da Record após sua passagem pelo Big Brother Brasil 19, da Globo.

Confira os Stories de Raissa a seguir: