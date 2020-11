Ramires é multado pela diretoria do Palmeiras após ser fotografado e filmado em balada

Filmado e fotografado sem máscara protetora em uma balada, o volante Ramires foi multado nesta sexta-feira pela diretoria do Palmeiras.

O meio-campista se apresentou na tarde desta sexta, na Academia de Futebol, e foi comunicado de sua punição.

Além disso, ele realizou teste PCR para detectar o novo coronavírus, e, na sequência, foi dispensado das atividades.

Agora, o veterano aguarda o resultado para saber se foi contaminado pela COVID-19.

Caso contrário, ele retornará aos trabalhos na sequência.

Mais cedo, a “Mancha Alvi Verde”, principal torcida organizada do Palmeiras, exigiu a rescisão de contrato do atleta.

Ramires durante jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino Cesar Greco/Ag Palmeiras

A uniformizada alega que o atleta colocou em risco “não só a si mesmo, mas uma equipe inteira, famílias e até mesmo os campeonatos”.

Atualmente, o Palmeiras possui cinco jogadores diagnosticados com COVID-19. O zagueiro Luan, o lateral-direito Gabriel Menino, o volante Danilo e os atacantes Rony e Gabriel Silva testaram positivo para a doença e estão em isolamento.

Fora isso, o técnico Abel Ferreira também terá mais cinco desfalques certos para a partida contra o Fluminense, no sábado.

Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña estão servindo suas respectivas seleções, enquanto Felipe Melo e Wesley se recuperam de cirurgias. Zé Rafael, com entorse no tornozelo direito, e Luiz Adriano, com sobrecarga muscular, são dúvidas.