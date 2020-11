Rams não deixam Russell Wilson cozinhar e vencem em Los Angeles

Los Angeles Rams e Seattle Seahawks fizeram neste domingo (15) um dos jogos mais importantes do ano para a definição da tabela da NFC Oeste. Com a vitória em casa, os Rams passaram os Seahawks na divisão, e, após a vitória milagrosa dos Cardinals sobre os Bills, ambos ficaram atrás de Arizona, os três empatados com 6-3. Russell Wilson teve mais uma atuação fraca, e o vilão de hoje para a equipe visitante foi o ataque como um todo. Os Rams contaram com mais um grande trabalho da defesa, tanto no pass rush quanto na cobertura, para alcançar a primeira vitória divisional.

Movendo as correntes com facilidade na primeira campanha, os Rams chegaram próximos à linha de gol e acabaram se contentando com um field goal de Kai Forbath para abrir o placar. Os Seahawks reagiram rapidamente e anotaram um touchdown em uma corrida de 13 jardas de Alex Collins para deixar o placar em 7-3. Os tight ends de Los Angeles, Tyler Higbee e Gerald Everett, levaram o time para perto da endzone novamente, e desta vez Darrell Henderson virou o placar com mais um TD terrestre, seu quarto no ano.

O segundo quarto começou com um punt de Seattle, seguido de um longo drive dos Rams, que utilizaram seus outros dois RBs, Cam Akers e Malcolm Brown, para mover as correntes. Foi Brown, no fim das contas, que finalizou a posse de bola de quase sete minutos com um touchdown para deixar o placar em 17-7 para a equipe da casa. Os Seahawks responderam com uma campanha rápida, que incluiu uma fleaflicker que resultou em uma recepção de 39 jardas de Tyler Lockett. Após mais um 3rd down não-convertido, Jason Myers chutou um field goal para reduzir a desvantagem para sete pontos novamente.

A defesa de Seattle rapidamente forçou um fumble das mãos de Jared Goff, com créditos para o safety Jamal Adams, e conseguiu a bola de volta. Após duas jogadas, Russell Wilson, mesmo com campo aberto para correr e conquistar um first down, forçou um passe no fundo da endzone e foi interceptado por Darious Williams. A defesa dos Seahawks conseguiu forçar um punt, e o tempo foi suficiente para Myers chutar um field goal de 61 jardas, o mais longo de sua carreira e da história da franquia. 17-13 para LA no intervalo.

O segundo tempo começou com mais um punt da equipe visitante, e os Rams aproveitaram a posse de bola para mover as correntes e anotar mais um touchdown terrestre com Malcolm Brown. Enquanto a defesa de Seattle continuou trágica, o ataque não conseguiu produzir como nas semanas anteriores: com dois sacks e uma pressão sofrida por Wilson, os Seahawks sofreram outro three and out e os Rams receberam a bola novamente ainda no terceiro período, mas desta vez o ataque não conseguiu avançar e devolveu a bola de volta.

Em um 3rd down no último quarto, Seattle sofreu um fumble com um bad snap e entregou a bola de bandeja para LA, que, novamente, não conseguiu a primeira descida e teve que ir para o punt. Em mais uma campanha que chegou ao campo de ataque, Wilson lançou sua segunda interceptação para Darious Williams na partida, e a décima na temporada. A partir desse turnover, os Rams gastaram bastante tempo no cronômetro com várias corridas, deixando pouco tempo para uma potencial reação dos Seahawks. Com um field goal de Myers no final, o placar fechou em 23-16 para Los Angeles.

Seattle (6-3) não tem muito tempo para descansar, já que voltam para casa para receber os Cardinals novamente, já na quinta-feira (19). Em terceiro lugar na divisão, eles contam com uma sequência mais tranquila de jogos a partir da semana 12 para escalar ao topo da tabela novamente. Os Rams (6-3), com bem mais tempo de repouso, vão à Flórida para enfrentar os Buccaneers de Tom Brady no Monday Night Football da semana 11, visando manter-se à frente de seus rivais da NFC Oeste.