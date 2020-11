Rapaz pinta PS5 de preto – e o resultado é muito bom

Com o PlayStation 5 já disponível em praticamente todos os mercados do mundo (algumas regiões receberam o console nesta quinta, 19), diversos donos da nova plataforma da Sony começam a arriscar algumas experiências. Entre estas está a de um youtuber responsável pelo canal TheNextUpgrade, que fez decidiu pintar seu PS5 de preto.

O resultado dessa empreitada está no vídeo abaixo, e o resultado é bem próximo ao que visto no PlayStation 3 e PlayStation 4, por exemplo, que decidiram adotar o preto como sua tonalidade principal.

E aí, o que achou do resultado? Teria coragem de fazer algo parecido com o seu console? Deixe a sua opinião no espaço mais abaixo destinado aos comentários. O PS5 foi lançado hoje no Brasil.