Rapaz recebe prótese inspirada no braço biônico de Metal Gear Solid

Através de uma parceria entre a Konami e a Open Bionics, uma prótese inspirada no braço de Venom Snake, de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, foi oficialmente revelada. O modelo é uma customização praticamente idêntica ao Hero Arm apresentado no quinto game canônico da franquia, e já está disponível em países selecionados da Europa, América do Norte e Oceania.

Há mais de três anos, o britânico Daniel Melville vem se beneficiando de uma prótese da Open Bionics, colocada em seu corpo devido a um problema de nascença. Agora, o rapaz foi o primeiro a receber a customização, e não conseguiu escondeu sua emoção. “Isso é inacreditável, é tudo o que eu sempre quis de um braço biônico”, disse. “Eu sou um jogador ávido e amo muito Metal Gear Solid, e ter o braço de Snake na vida real é simplesmente insano.”

Segundo a descrição no site oficial, o produto é feito para pessoas que perderam seus membros abaixo do cotovelo, e serve perfeitamente para se adequar à estrutura física de crianças de até 8 anos de idade e adultos. Apesar de ser inspirada no Hero Arm, o modelo não possui ferramentas ou algo do tipo, cumprindo apenas a função específica de substituir um braço ausente.

“Ficamos extremamente satisfeitos ao ver a estética característica de Metal Gear inspirada no personagem Venom Snake e em seu braço biônico saírem da tela e ganharem vida”, disse Takayuki Kubo, atual presidente da Konami.