Rastreando Draftados – Joe Burrow comanda surpreendente vitória do Cincinnati Bengals

Antes de virarmos completamente a página para a próxima rodada da NFL, vamos conferir quais calouros mais se destacaram positiva e negativamente na semana 8, com o Rastreando Draftados: BRILHARAM

Ataque

QB Joe Burrow (CIN): 26 de 37 passes completos para 249 jardas e 2TDs; 3 tentativas de corrida para 9 jardas.

1ª escolha geral (1ª rodada) Joe Burrow continua a desempenhar e produzir em altíssimo nível, algo que já vem se tornando habitual, com o calouro carregando o limitado time do Cincinnati Bengals praticamente nas costas. No último confronto, não bastasse a já natural disparidade de qualidade comparada ao Titans, a equipe de Ohio ainda não contava com 3 titulares da linha ofensiva, assim como não teve mais uma vez o RB Joe Mixon, fatores que não foram suficientes para impedir mais uma grande atuação do QB, que além de conseguir pela quarta vez levar sua equipe a pelo menos 30 pontos anotados, conseguiu sair de campo com a vitória.

Ainda que não tenha sido o jogo mais espetacular em termos de jardas, Burrow mostrou muita consciência, tendo uma partida limpa de turnovers e espalhando muito bem a bola, lançando para 7 recebedores diferentes. Com um QB rating de 106,7 e algumas jogadas espetaculares, foi sem dúvidas o grande destaque e segue sua temporada num fortíssimo ritmo, que o coloca inclusive, no caminho para bater o recorde de jardas passadas da franquia em único ano, tudo isso sendo ainda um novato.

RB Zack Moss (BUF): 14 tentativas de corrida para 81 jardas e 2 TDs.

86ª escolha geral (3ª rodada) Depois de iniciar a temporada lutando contra uma lesão no dedo do pé que o fez perder alguns jogos e ter snaps limitados, Zack Moss finalmente está saudável e adquirindo volume de jogo suficiente para começar a desafiar Devin Singletary pela dominância no backfield do Buffalo Bills. Contra o New England Patriots, Moss teve seu maior percentual de snaps até aqui (54%), assim como seu maior número de carregadas, fato que culminou num excelente desempenho, com 81 jardas terrestres, média de 5,8 jardas por carregada e seus primeiros touchdowns terrestres da carreira.

O calouro impressionou pela força com que correu com a bola, quebrando muitos tackles e sempre ganhando jardas após o primeiro contato. Mais do que isso, também mostrou boa agilidade lateral e explosão após identificar o gap para correr. O jogador passa a ser então uma esperança para o ataque do Bills recuperar o ímpeto do início do campeonato e desafogar a pressão sobre Josh Allen, auxiliando não somente no jogo terrestre, mas também abrindo espaço para o jogo aéreo.

Menções honrosas: QB Justin Herbert (LAC), RB J.K. Dobbins (BAL), RB DeJjay Dallas (SEA), RB Jamycal Hasty (SF), WR Brandon Aiyuk (SF), WR Tee Higgins (CIN), WR Darnell Mooney (CHI), WR Chase Claypool (PIT), WR Jalen Reagor (PHI), WR K.J. Hamler, TE Albert Okwuegbunam (DEN), G Michael Onwenu (NE) e T Tristan Wirfs (TB).

Defesa

S/LB Jeremy Chinn (CAR): 10 tackles totais, 1 passe desviado e 1 tentativa de corrida para 28 jardas.

64ª escolha geral (2ª rodada) Como já vem sendo de praxe ao longo desse ano, Jeremy Chinn apareceu mais uma vez fazendo um pouco de tudo pelo Carolina Panthers, com sua presença sendo efetivamente sentida em todos as partes do campo. No seu papel de híbrido linebacker/safety, foi muito utilizado como blitzer diante do Atlanta Falcons, conseguindo estabelecer quatro situações de pressão sobre Matt Ryan, além disso, foi muito efetivo contra o jogo corrido e ainda conseguiu desviar um passe. Se valendo de todo o potencial físico e atlético do calouro, o Panthers surpreendeu a todos ao utilizá-lo num fake punt muito bem executado, com sua tentativa de corrida não só convertendo a quarta descida, como gerando uma big play de 28 jardas. Chinn é sem dúvidas um dos grandes concorrentes ao prêmio de calouro defensivo do ano.

S Antoine Winfield Jr. (TB): 7 tackles totais e 1 passe desviado.

45ª escolha geral (2ª rodada) A junção entre Antoine Wilfield Jr e o coordenador defensivo Todd Bowles é a união perfeita para a defesa do Tampa Bay Buccaneers, pois com toda sua qualidade, talento e versatilidade, o calouro já foi alçado ao posto de jogador chave no sistema do treinador. No último Monday Night Football, foi do novato a jogada que selou a vitória do time da Flórida, desviando passe e impedindo a conversão, que era certa, dos 2 pontos, onde deixaria o placar empatado. Muito físico, o jogador foi muito bem também nos tackles, auxiliando tanto para parar o jogo terrestre, como na cobertura, alinhando algumas vezes no nickel e até como deep safety. Assim como Jeremy Chinn, o safety também está forte na disputa pelo prêmio de calouro defensivo do ano e é sem dúvidas um dos jogadores que mais tem causado impacto de toda a classe de novatos.

Menções honrosas: DT John Penisini (DET), DE Tershawn Wharton (KC), DE D.J. Wonnum (MIN), DE Alex Highsmith (PIT), DE Alton Robinson (SEA), LB Logan Wilson (CIN), LB Kenneth Murray (LAC), CB Trevon Diggs (DAL), CB Darnay Holmes (NYG) e CB A.J. Terrell (ATL).

DECEPCIONARAM

QB Ben DiNucci (DAL): 21 de 40 passes completos para 180 jardas; 5 tentativas de corrida para 22 jardas; 2 fumbles sofridos.

231ª escolha geral (7ª rodada) Coitado de Ben DiNucci, draftado na 7ª rodada, saindo da pequena James Madison, a intenção do Cowboys era sentá-lo atrás de Dak Prescott e Andy Dalton no grau de profundidade, para tentar fazê-lo aprender e se desenvolver, mas graças a uma sucessão de eventos e lesões infelizes, o calouro foi chamado para ser o titular num Sunday Night Football contra o Philadelphia Eagles e o resultado foi presumivelmente desastroso. Menor dos culpados, o novato mostrou que ainda não tem condições de jogar uma partida de NFL e sofreu demais, assim como todo o restante do ataque do Dallas Cowboys. Ainda que não seja propriamente uma decepção, tal nível de atuação não poderia passar batido.

RB Jonathan Taylor (IND): 11 tentativas de corrida para 22 jardas; 2 recepções para 9 jardas.

41ª escolha geral (2ª rodada)

Embora tenha sido reportado posteriormente que Taylor esteja lidando com alguns problemas físicos, não dá para deixar de destacar a fraca e decepcionante atuação do RB contra o Detroit Lions, algo que fica ainda mais preocupante olhando a boa produção de seus dois reservas da posição, Jordan Wilkins e Nyheim Hines, que juntos tiveram 175 jardas de scrimmage e três touchdowns. Taylor tem tido muitos problemas com leituras de gaps e dificuldade em quebrar tackles, o que já pode começar a ser questionado diante de toda a expectativa que se tinha pela sua chegada para jogar com uma linha ofensiva tão boa. É cedo, mas o calouro já está devendo, por essa alta expectativa, além de sua reconhecida qualidade.

Menções desonrosas: T Terence Steele (DAL), RB D’Andre Swift (DET), RB Clyde Edwards-Helaire (KC), WR Henry Ruggs. (LV), WR CeeDee Lamb (DAL) e CB Troy Pride Jr, (CAR).

