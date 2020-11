Ratchet & Clank: Rift Apart não chegará ao PS4

A Insomniac Games respondeu à dúvida de um fã, confirmando que Ratchet & Clank: Rift Apart será um exclusivo de PlayStation 5 e não estará disponível para o PS4.

A desenvolvedora é responsável por Spider-Man: Miles Morales, game que estará disponível para as duas gerações, o que trouxe certa expectativa para Ratchet & Clank e até mesmo outros games da Sony, por exemplo.

@insomniacgames Hey guys, I’m not sure if you’ve already announced this but I was curious. Will R&C Rift Apart be coming to PS4 as well or just the PS5?

— MC DC (Sidharth) (@Spidey889) November 2, 2020