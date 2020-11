Jojo Todynho afirmou que não irá tomar a vacina da Covid-19 quando estiver pronta. Em A Fazenda 12, a cantora admitiu que desconfia dos resultados e eficácia dos estudos, porque, normalmente, a vacina demora para ficar pronta. “Vai ser coisa de ratinho de laboratório”, apostou ela.

O assunto surgiu com Stéfani Bays e Lipe Ribeiro imaginando que, quando saírem do confinamento, a pandemia poderá estar controlada, permitindo que eles curtam as festas de fim de ano e o verão normalmente.

“Mas vai ser muito triste para as famílias que perderam alguém”, apontou Jojo. “Acredito que quando a gente sair, as coisas vão estar melhores”, arriscou Lipe. “Eu quero saber da vacina”, afirmou Stéfani. “Eu não vou tomar, não”, informou a funkeira.

Apos ser questionada pela ex-MTV, Jojo se explicou: “Vacina demora um tempo para ficar pronta. [Se for] da noite para o dia, vamos servir de ratinhos de laboratório”, analisou ela.

“Ah, eu tomo na hora”, assegurou Lipe, deixando Jojo espantada. “Você vai tomar?”, perguntou. “Se tiver? Na hora! Vamos ver a merda que vai dar”, brincou o namorado de Yá Burihan.

Inscreva-se no canal do .no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo