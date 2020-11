Razer Book 13 é o 1º notebook da marca para o mercado mainstream

Nesta quinta-feira (05), a Razer anunciou seu primeiro notebook destinado ao mercado mainstream, o Razer Book 13. Apesar de dar ênfase à produtividade, isso não impediu que o dispositivo herdasse recursos dos modelos dedicados a jogares, como um teclado com iluminação RGB, por exemplo. De acordo com a companhia, a função também será útil para quem vai usá-lo para trabalhar.

Simples apenas na aparência

O Razer Book 13 parece simples à primeira vista, mas o equipamento tem recursos avançados, “copiados” de seus irmãos voltados aos gamers. O laptop é disponibilizado em duas versões: uma com tela LCD IPS, e resolução Full HD+, e outra com tela sensível ao toque, que pode ter resolução até a UHD+ (3.840 x 2.400 pixels), ambas de 13,4 polegadas e proporção 16:10.

Razer Book 13 tem corpo feito em alumínio.Fonte: Razer/Divulgação

As duas versões atendem aos requisitos do programa Intel Evo, como nível de desempenho, duração de bateria (até 14 horas, e quatro horas de trabalho com 30 minutos de recarga) e tempo para sair do modo de descanso, mas somente a versão touch screen recebeu a certificação, justamente porque esse tipo de tela é uma das exigências.

O Book 13 possui configurações com processadores Intel Core i5 e i7 de 11ª geração, com gráficos Iris Xe integrados, 8 GB ou 16 GB de RAM, e de 512 GB a 2 TB de armazenamento. Quem precisar de uma placa de vídeo mais parruda, poderá conectar uma GPU externa usando um cabo Thunderbolt.

Equipamento é fino, leve e tem foco na produtividade.Fonte: Razer/Divulgação

O equipamento ainda traz uma webcam de 720 p, duas portas Thunderbolt USB-C, uma entrada USB-A versão 3.2, um leitor de cartões microSD, entrada de áudio de 3,5 mm, um slot HDMI 2.0, 1,52 cm de espessura e peso de apenas 1,34 kg.

O corpo do notebook é inteiramente feito e alumínio, e ele tem teclado com RGB (útil para combinações de teclas em determinados softwares), áudio estéreo e resfriamento a vapor.

Preço e disponibilidade

O Razer Book 13 tem preço inicial de US$ 1.199 e já pode ser encomendado nos EUA. As entregas começam ainda este mês.