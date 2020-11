Razer Gold anuncia a promoção Black November com grandes prêmios

Novembro é sinônimo de Black Friday, e a Razer aproveitou a ocasião para anunciar a sua Black November, oferecendo uma boa chance de ganhar os seus produtos. Para concorrer, basta ter uma conta Razer Gold, morar no Brasil e ser consumidor do crédito virtual unificado da Razer, fazendo uma recarga mínima de R$50!

Razer GoldFonte: Razer Gold

Você também precisa seguir o perfil da Razer Gold no Instagram e no Facebook, e é aí que começa a diversão: tire uma foto da sua estação gamer atual e poste ela com a hashtag #RazerGoldGameStation, marcando também o perfil @razergoldbrasil até o dia 30 de novembro.

Todos que cumprirem esses requisitos irão concorrer a um kit completo com mouse Deathadder V2, Razer Blackshark V2, teclado Razer Huntsman Elite, mousepad Razer Gigantus V2 XXL, mochila Razer Mercenary Backpack e cadeira Tarok Essentials Razer Edition. Ufa!

O vencedor será escolhido pela Razer Gold e receberá tudo no seu endereço até 15 dias úteis até o fim da promoção. Se quiser saber mais sobre o concurso, basta consultar o site da Razer Gold. Você vai participar? Comente a seguir!