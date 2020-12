Real Betis perde em casa para o Eibar e mantém má fase no Espanhol

Fechando a a 11ª rodada do Campeonato Espanhol, o time do Real Betis recebeu o Eibar nesta segunda-feira. Em partida disputada no Benito Villamarín, os visitantes surpreenderam os Verdiblancos com o placar de 2 a 0. O Betis soma três derrotas seguidas na competição.

Após um primeiro tempo com oportunidades desperdiçadas pelos donos da casa, o Eibar foi cirúrgico na segunda etapa, com dois gols em cinco minutos.

Primeiro o Eibar aproveitou a bola parada – na cobrança de Bryan Gil, o zagueiro Burgos escorou no primeiro pau e Muto arrematou para o fundo da rede. Logo em seguida, o goleirão do Betis chegou atrasado e derrubou o adversário na grande área. Burgos chamou a responsabilidade e ampliou o resultado.

Os visitantes tiveram a chance de aumentar. Mais uma vez o goleiro Joel Robles chegou atrasado e cometeu outra penalidade. Dessa vez quem foi para a cobrança foi Enrich, e o goleiro conseguiu segurar a conversão do espanhol.

O Real Betis soma a sétima derrota no Espanhol e dorme na 15ª posição na tabela, com 12 pontos. O Eibar, que vinha de dois empates, sobe para a 12ª colocação e soma 13 pontos no campeonato.