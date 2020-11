Real Madrid comete 3 pênaltis, é goleado pelo Valencia e cai para 4º em LaLiga

Três pênaltis, com repetição de um deles, gol contra e uma goleada inesperada. Em um jogo maluco neste domingo, o Valencia bateu o Real Madrid por 4 a 1 em casa, de virada, pela nona rodada de LaLiga.

Carlos Soler fez três gols ao converter suas três cobranças de pênalti – ele até foi parado por Courtois na primeira, mas Musah fez no rebote após invasão na área, e a penalidade acabou voltando. Além disso, os mandantes ainda marcaram com um gol contra de Rapahel Varane, que precisou de checagem do VAR para ser confirmado. Karim Benzema havia aberto o placar para os merengues.

Com o resultado no estádio Mestalla, o Valencia consegue uma ótima resposta após quatro rodadas sem vencer (três derrotas e um empate), vai a 11 pontos e fica no nono lugar.

Já o Real, que tinha vencido cinco de seus últimos seis compromissos no Campeonato Espanhol, estaciona nos 16 pontos e cai para o quarto lugar. A líder Real Sociedad tem 20 unidades e um jogo a mais em relação aos madrilenhos.

Para a partida, o técnico Zinedine Zidane não contou com Casemiro e Eden Hazard, que testaram positivo para coronavírus. Além disso, ele tirou Benzema aos 31min do segundo tempo após o francês ter sentido um problema físico.

Valencia 4 x 1 Real Madrid

GOLS: Soler (3x) e Varane (contra) (Valencia); Benzema (Real Madrid)

VALENCIA: Doménech; Wass, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón e Gayà; Musah (Jason), Carlos Soler, Racic e Cheryshev (Lato); Gómez (Sobrino) e Lee Kang-In (Gameiro). Técnico: Javi Gracia

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Modric, Valverde (Kroos) e Isco (Jovic); Asensio (Odegaard), Benzema (Díaz) e Vinicius Jr. (Rodrygo). Técnico: Zinedine Zidane

Karim Benzema marcou pela 4ª vez seguida, sua maior sequência desde uma de 4 jogos em novembro de 2019

Benzema tem 6 gols e é o artilheiro do time na temporada. Sergio Ramos, Federico Valverde e Vinicius Jr., com 3 cada, estão na vice-liderança

Varane fez 2 gols contra pelo Real nos últimos 5 jogos, o mesmo que havia marcado em suas 324 partidas anteriores. Dado do Opta Sports

O Real Madrid venceu o Valencia apenas 1 vez nos últimos 7 jogos fora de casa – são 4 derrotas e 2 empates

Carlos Soler chegou a 4 gols e passou Maxi Gómez como artilheiro do time no Espanhol

Soler é o primeiro jogador a fazer 3 gols de pênalti em um mesmo jogo em LaLiga neste século. Dado do Opta Sports

O Real não sofria 4 gols no mesmo jogo desde 6 de fevereiro, quando perdeu por 4 a 3 para a Real Sociedad em casa pela Copa do Rei

Virada do Valencia em 1º tempo maluco

O Real começou atacando mais e abriu o placar aos 23min, em sua quarta finalização no jogo. Benzema recebeu de Marcelo e chutou forte da entrada da área para fazer um belo gol.

O Valencia, no entanto, empataria aos 35min, com Soler cobrando pênalti que precisou voltar. Na primeira batida, Courtois defendeu, o próprio Soler acertou a trave no rebote e Musah marcou, mas o lance foi anulado por invasão na área do autor do gol, o que foi marcado após o árbitro Jesús Gil Manzano ter ido consultar o VAR.

Os donos da casa conseguiram a virada aos 43min de forma bizarra. Varane cortou mal um cruzamento, mandou para trás, e Courtois chegou a defender, mas a bola havia cruzado a linha. A princípio, o gol não tinha sido dado, mas acabou confirmado após intervenção do árbitro de vídeo.

Carlos Soler cobra pênalti pelo Valencia diante do Real Madrid Getty Images

Mais 2 pênaltis

O segundo tempo começou agitado com Kang-In Lee acertando a trave com 2min, após Courtois desviar seu chute de forma providencial. Mas aos 9min a bola entraria. O árbitro pegou pênalti de Marcelo em Maxi Gómez em disputa na área, e Soler converteu a cobrança. Na sequência, o Real teve duas chances de descontar, mas não balançou a rede.

Aos 18min, o Valencia fez mais um…de pênalti. Após Sergio Ramos bater na bola com a mão dentro da área, o juiz não havia assinalado a infração inicialmente, mas foi ao monitor após intervenção do VAR e marcou. Soler foi para a cobrança, converteu e chegou ao seu hat-trick.

A partir de então, o Real não conseguiu criar muito, sem evitar a derrota e nem a goleada.

Classificação

– Valencia 9º lugar, com 11 pontos

– Real Madrid: 4º lugar, com 16 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo após a Data Fifa.

Sábado, 21/11, 12h15*, Villarreal x Real Madrid

Sábado, 22/11, 17h*, Alavés x Valencia

*horário de Brasília