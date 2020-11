Real Madrid já considera retorno de Reinier após poucas chances no Borussia Dortmund

A diretoria do Real Madrid não está satisfeita com o número de minutos que o brasileiro Reinier teve na equipe do Borussia Dortmund nos dois primeiros meses de empréstimo. A informação é do jornal espanhol As.

Os Blancos estariam até repensando o período de cessão de duas temporadas do jogador, que está no clube alemão desde agosto deste ano.

Aos 18 anos, Reinier atuou por apenas 106 minutos na atual temporada, o que lhe torna o 3º atleta do time com menos tempo em campo. Sob o comando do técnico Lucien Favre, o atacante ainda não foi titular e sua maior aparição aconteceu no dia 14 de setembro na Copa da Alemanha, contra o Duisburg, quando ele jogou por 26 minutos.

A preocupação do Madrid é que essa baixa utilização prejudique o desenvolvimento da jovem promessa, e a possibilidade de pedir o retorno do atleta em janeiro de 2021 não é descartada.