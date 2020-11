Real Madrid vence Inter de Milão por 3 a 2 com assistência de Vinicius Jr. e gol de Rodrygo

Em um jogaço emocionante, o Real Madrid bateu a Inter de Milão por 3 a 2, nesta terça-feira, no Alfredo Di Stéfano, pela 3ª rodada do grupo B da Uefa Champions League, e ganhou pela 1ª vez na atual temporada da competição.

O duelo teve doses absurdas de adrenalina, com os merengues abrindo 2 a 0, os nerazzurri buscando o empate em 2 a 2 e os donos da casa vencendo nos minutos finais em uma jogada brasileira: assistência de Vinicius Jr e gol de Rodrygo – os dois garotos entraram no decorrer do 2º tempo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Com o resultado, a equipe blanca respira aliviada no torneio e sobe para o 2º lugar do grupo. O Borussia Monchengladbach, que enfiou 6 a 0 no Shakhtar Donetsk mais cedo, é o líder. Os ucranianos estão em 3º, enquanto os italianos são os lanternas.

Em campo, a Inter surpreendeu e começou muito melhor, mesmo jogando na Espanha.

Nos primeiros 20 minutos, a equipe nerazzurra criou três chances claríssimas de abrir o placar, e só não saiu na frente por falta de pontaria.

Em uma incrível bobeira de sua defesa, porém, o time italiano “deu de presente” ao Real o 1º gol da partida.

Aos 25, Hakimi foi apertado por Mendy e tentou recuo para Handanovic. No entanto, ele errou feio, e entregou para Benzema, que driblou o goleiro e concluiu.

Os merengues se animaram, e não demoraram para ampliar a vantagem no Alfredo Di Stéfano.

Aos 33, Kroos bateu escanteio e Sergio Ramos foi no 3º andar para testar firme e marcar seu 100º tento com a camisa blanca.

Logo em seguida, porém, a Inter descontou: após boa troca de passes, Lautaro Martínez finalizou bonito para marcar um lindo gol e deixar a partida emocionante.

Na volta do intervalo, o jogo ficou bastante equilibrado. Para tentar explorar o contra-ataque, Zinedine Zidane fez mexida dupla aos 20: tirou Hazard e Asensio e colocou Vinicius Jr. e Rodrygo.

Mas o tiro saiu pela culatra…

Em boa puxada de contra-ataque, Lautaro Martínez recebeu lançamento e ajeitou de cabeça para Perisic. Esperto, o croata deu um leve toque cruzado para empatar.

O Real sentiu muito o gol, e os italianos partiram com tudo para cima em busca de uma incrível virada.

Chegando com enorme facilidade, Lautaro e Perisic tiveram ótimas oportunidades, mas erraram por pouco.

No entanto, quando a Internazionale era melhor em campo, uma jogada 100% brasileira definiu a vitória merengue.

Aos 35, Vinicius Jr. recebeu pela esquerda, arrancou e cruzou na medida para Rodrygo. O ex-santista dominou quase na marca do pênalti e soltou uma bomba para estufar as redes.

Rodrygo comemora após marcar para o Real Madrid sobre a Inter de Milão Getty Images

Real Madrid 3 x 2 Inter de Milão

GOLS: Real Madrid: Benzema, Sergio Ramos e Rodrygo Inter de Milão: Lautaro Martínez e Perisic

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Varane e Mendy; Casemiro, Valverde e Kroos (Modric); Asensio (Rodrygo), Hazard (Vinicius Jr.) e Benzema Técnico: Zinedine Zidane

INTER DE MILÃO: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella (Gagliardini), Brozovic, Vidal (Nainggolan) e Ashley Young; Perisic (Alexis Sánchez) e Lautaro Martínez Técnico: Antonio Conte

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

5º gol de Benzema em 10 jogos pelo Real Madrid na temporada

3º gol de Sergio Ramos em 9 jogos pelo Real Madrid na temporada

100º gol de Sergio Ramos com a camisa do Real Madrid

14º gol de Sergio Ramos em Champions com a camisa do Real Madrid

4º gol de Lautaro Martínez em 9 jogos pela Inter na temporada

2º gol de Perisic em 9 jogos pela Inter na temporada

1º gol de Rodrygo em 7 jogos pelo Real Madrid na temporada

Classificação

GRUPO B

1. Borussia Monchengladbach: 5 pontos

2. Real Madrid: 4 pontos

3. Shakhtar Donetsk: 4 pontos

4. Inter de Milão: 2 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 08/11, 11h*, Atalanta x Inter de Milão, Serie A

Domingo, 08/11, 17h*, Valencia x Real Madrid, LaLiga

*horário de Brasília