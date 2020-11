Realismo mágico: Entenda o que é em 6 tópicos

É fácil confundir realismo mágico com formas semelhantes de escrita imaginativa. No entanto, os contos de fadas não são realismo mágico. Nem as histórias de terror, histórias de fantasmas, ficção científica, ficção distópica, ficção paranormal, literatura absurda e fantasia de espada e feitiçaria. Para cair na tradição do realismo mágico, a escrita deve ter a maioria, senão todas, dessas seis características.

1. Situações e eventos que desafiam a lógica

No romance alegre de Laura Esquivel “Como água para chocolate”, uma mulher proibida de se casar derrama mágica na comida.

Em “Amada”, a autora americana Toni Morrison conta uma história mais sombria: Uma mulher escrava fugida se muda para uma casa assombrada pelo fantasma de uma criança que morreu há muito tempo. Essas histórias são muito diferentes, mas ambas se passam em um mundo onde realmente tudo pode acontecer.

2. Mitos e lendas

Muito da estranheza no realismo mágico deriva do folclore, parábolas religiosas, alegorias e superstições.

Muitas novelas brasileiras já trouxemos à tona essa característica em um enredo desse estilo. Podemos citar, por exemplo, Saramandaia e O Sétimo Guardião.

3. Contexto histórico e preocupações sociais:

Eventos políticos e movimentos sociais do mundo real se entrelaçam com a fantasia para explorar questões como racismo , sexismo, intolerância e outras falhas humanas. “Midnight’s Children” de Salman Rushdie é a saga de um homem nascido no momento da independência da Índia. O personagem de Rushdie está telepaticamente ligado a mil crianças mágicas nascidas na mesma hora e sua vida reflete os principais eventos de seu país.

4. Tempo e sequência distorcidos

No realismo mágico, os personagens podem se mover para trás, saltar para a frente ou ziguezaguear entre o passado e o futuro. Observe como Gabriel García Márquez trata o tempo em seu romance de 1967, “Cem Anos de Solidão”. Mudanças repentinas na narrativa e a onipresença de fantasmas e premonições deixam o leitor com a sensação de que os eventos passam por um ciclo infinito.

5. Configurações do mundo real

A saber, o realismo mágico não é sobre exploradores espaciais ou assistentes; “Star Wars” e “Harry Potter” não são exemplos dessa abordagem.

Escrevendo para “The Telegraph”, Salman Rushdie observou que “a magia do realismo mágico tem raízes profundas no real”. Apesar dos eventos extraordinários em suas vidas, os personagens são pessoas comuns que vivem em lugares reconhecíveis.

6. Tom de fato

A característica mais característica do realismo mágico é a voz narrativa desapaixonada. Eventos bizarros são descritos de maneira improvisada. Os personagens não questionam as situações surreais em que se encontram.