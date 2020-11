Reboot de A Pantera Cor-de-Rosa terá reencontro de personagens; confira!

Um novo filme relacionado à Pantera Cor de Rosa vai ter o encontro clássico entre dois personagens. O reboot vai mostrar o atrapalhado Inspetor Clouseau conhecendo o felino animado.

A produtora MGM é quem está por trás do projeto. Segundo o que foi divulgado até o momento, no novo filme, o encontro vai ser mostrado após um evento traumático ocorrido com Clouseau. A Pantera Cor de Rosa vai aparecer como um amigo imaginário do Inspetor.

Peter Sellers deu vida ao Inspertor Clouseau na versão original de A Pantera Cor de Rosa. (Reprodução)Fonte: Mirisch G-E Productions

A direção do reboot será de Jeff Fowler, que tem Sonic: O Filme em seu currículo. Já o roteiro ficará a cargo de Chris Bremmer. Ele também foi o co-roteirista de Bad Boys Para Sempre, longa protagonizado por Will Smith, Martin Lawrence e Vanessa Hudgens. O elenco ainda não foi anunciado.

O personagem animado foi apresentado ao público originalmente em 1963, na abertura do longa A Pantera Cor de Rosa (The Pink Panther, no original), dirigido por Blake Edwards e protagonizado por David Niven e Peter Sellers.

Com o sucesso da animação, uma série de televisão foi encomendada e estreou em 1969, na MGM Television. Os episódios foram exibidos até 1980. Em 2006, um filme protagonizado por Steve Martin foi lançado comercialmente. Com o sucesso do longa, uma sequência estreou em 2009.

“Popular em todo o mundo, o legado da Pantera Cor-de-Rosa perdurou por mais de 50 anos e continua a ser descoberto por novas gerações”, afirmou Michael De Luca, presidente do MGM Film Group, por meio de um comunicado oficial.

“Estamos muito felizes por poder trazer uma das franquias mais amadas da MGM de volta à grande tela [do cinema] de uma maneira que o público nunca viu antes”, completou Pamela Abdy, produtora executiva e também presidente do MGM Film Group, pelo mesmo comunicado.