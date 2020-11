Reboot de Gossip Girl na HBO terá Karena Evans como diretora

A atriz Karena Evans, famosa por ter trabalhado em diversos clipes do rapper Drake e da banda Coldplay, será responsável por dirigir os dois primeiros episódios do reboot de Gossip Girl no streaming da HBO Max. A confirmação veio no começo desta semana pelos canais oficiais da plataforma.

A nova série está prevista para estrear apenas em 2021, mas desde já está prometendo trazer os fãs da clássica Gossip Girl, exibida originalmente pela The CW, de volta para novos conflitos.

(Reprodução)Fonte: One Music Fest

Karena Evans tem coisas muito interessantes em seu currículo. Ela dirigiu os videoclipes God’s Plan, Nice for What, I’m Upset e In My Feelings, de Drake, além de Everyday Life, do Coldplay. Além disso, no meio tempo em que iniciou sua carreira como diretora, ela também foi responsável por comandar um episódio de P-Valley, exibida pelo canal Starz.

Outras séries que também tiveram episódios específicos dirigidos por Karena Evans incluem Swipe Night, do aplicativo de relacionamentos Tinder, e Snowfall, do FX.

Por meio de um comunicado oficial divulgado à imprensa, Joshua Safran, roteirista e produtor executivo da série, afirmou estar empolgado com a chegada de Karena à equipe.

“Eu não poderia estar mais animado com o lançamento dessa nova série com Karena”, disse ele. “Sua visão, voz e paixão são incomparáveis. É uma honra e um privilégio trabalhar com ela e mal posso esperar para que todos vejam o que ela também planejou”, completou ele.

Por enquanto, não há informações concretas acerca dos novos episódios. A expectativa é de que novos personagens sejam inseridos à trama, que originalmente tinha no elenco nomes como o de Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Ed Westwick, Chace Crawford e Taylor Momsen.

Gossip Girl contou com seis temporadas em sua exibição original e foi encerrada em 2012, na The CW.