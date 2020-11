Record TV é hackeada – TecMundo

A Record TV de São Paulo sofreu um ataque hacker neste sábado (31). O ataque, caracterizado como deface, foi realizado por integrantes do grupo Digital Space. Um dos integrantes do grupo foi preso em junho por vazados os dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro e familiares.

Deface é uma forma de ataque hacker que pode ser caracterizada como uma pichação: após invadir o site, o cibercriminoso inclui texto, áudio ou vídeo como forma de protesto. Neste caso, o grupo faz alusão ao integrante que foi preso meses antes.

A pesquisa via Google ainda exibe resquícios do ataque realizado

No total, foram quatro domínios e subdomínios invadidos: recordpaulista.com.br, recordtvpaulista, wap.recordpaulista.com.br e wap.recordtvpaulista.com.br. O golpe foi assinado por M1keSecurity, 0z4na e H4x03. As informações foram enviadas ao TecMundo durante a madrugada de sábado (31).

Deface registrado no Zone-h

O deface foi registrado no site Zone-H. A mensagem presente dizia o seguinte – o acesso já foi normalizado no site da Record: “Digital Space voltou mais forte do que nunca. A liberdade vai cantar! PJL pros irmãos que ta na tranca!!! Quer parar com as invasão arranja emprego na área pra nois!” (sic, como escrito).

Hack ainda aparece no Google Search

A Record TV não se pronunciou sobre o caso e o acesso foi normalizado. No entanto, a pesquisa via Google ainda exibe resquícios do ataque realizado. Caso apareçam novidades, esta notícia será atualizada.