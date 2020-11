Red Bull Bragantino x Santos: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam neste domingo (08), às 18h15 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020.

As duas equipes não tem os seus principais jogadores, Claudinho, do lado do Massa Bruta, e Marinho, do Peixe, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O duelo abre o segundo turno do Brasileirão. Na primeira rodada da competição, no dia 9 de agosto, na Vila Belmiro, o confronto terminou empatado em 1 a 1, justamente com gols de Marinho e Claudinho.

Estádio: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data: 08 de novembro de 2020, às 18h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Furlan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do L!.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger (Fabrício Bruno) e Weverson (Edimar); Raul, Lucas Evangelista e Tonny Anderson (Ryller); Artur, Hurtado e Cuello (Tonny Anderson). Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques: Bruno Tubarão (Covid-19); Claudinho (suspenso); Alerrandro (contusão).

Pendurados: Aderlan, Maurício Barbieri, Léo Ortiz, Ricardo Ryller, Bruno Tubarão e Lucas Evangelista.

SANTOS

João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca Jobson e Jean Mota; Lucas Braga (Arthur Gomes); Kaio Jorge e Soteldo. Técnico: Cuquinha.

Desfalques: Vladimir (recuperação de cirurgia no dedo mínimo do pé direito); Carlos Sánchez (ruptura ligamentar do joelho); Raniel (trombose na perna); Renyer (transição após reconstrução ligamentar do joelho); Marinho (suspenso); Cuca (Covid-19).

Pendurados: Sandry, Madson, João Paulo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Arthur Gomes, Diego Pituca e Alison.