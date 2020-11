Reencontros provocam paixão, redenção e até morte nas novelas · .

Fortes emoções aguardam o público nos próximos capítulos das novelas. Em Flor do Caribe, Cassiano (Henri Castelli) se deparará com um grande inimigo e terá uma surpresa. Em Haja Coração, o reencontro de Shirlei (Sabrina Petraglia) e Felipe (Marcos Pitombo) terá clima de conto de fadas. Já na Record, o confronto entre Poderosa (Day Mesquita) e Bernardo (Heitor Martinez) terminará em morte em Amor Sem Igual.

Esses são alguns dos assuntos do 38º episódio do podcast Noveleiros, do .. Nos programas semanais, os jornalistas Fernanda Lopes, Daniel Farad e Márcia Pereira conversam e contam os destaques dos próximos capítulos das tramas sob a perspectiva de noveleiros profissionais.

Na novela das seis da Globo, Cassiano irá acertar as contas com seu algoz, dom Rafael (César Troncoso). Mal saberá ele que o criminoso já não está mais no controle das minas onde o mocinho ficou preso no início da trama. Inesperadamente, os dois vão decidir se unir contra um novo rival.

Em Haja Coração, Shirlei e Felipe também se reencontrarão numa situação inusitada: ele descobrirá que ela é a nova faxineira de sua casa. O galã logo reconhecerá a moça que perdeu a botinha ortopédica na rua, a qual ele fez questão de guardar. Felipe vestirá a bota em Shirley, como se ela fosse a própria Cinderela paulistana.

Já em Amor Sem Igual, Poderosa decidirá encontrar Bernardo pessoalmente para saber mais sobre o esquema criminoso de Ramiro (Juan Alba). Ele revelará as informações de que ela precisa, mas não sem provocar o caos: o personagem estará armado e disparará um tiro durante uma briga com a prostituta. Um dos dois não resistirá e morrerá ali mesmo.

Por fim, em A Força do Querer, Bibi (Juliana Paes) conseguirá ajudar Rubinho (Emilio Dantas) a fugir da cadeia, e os dois viverão dias de luxo escondidos num apartamento. Mas a polícia estará na cola do casal. No final da semana, o reencontro íntimo dos amantes acabará, e o traficante será preso novamente.

