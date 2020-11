Relembre como o Santos foi escalado quando não teve Marinho neste Brasileirão

Artilheiro do Santos na temporada, com 17 gols, sendo 12 no Campeonato Brasileiro, Marinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ficará fora do confronto entre Red Bull Bragantino e Peixe, neste domingo (08), às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20a rodada do Brasileirão.

Arthur Gomes e Lucas Braga são os principais postulantes a vaga deixada pelo camisa 11, mas a volta de Pará para a lateral-direita com Madson atuando como ponta também é uma possibilidade.

No primeiro turno do Brasileirão, encerrado para o Alvinegro no último domingo (01°), com a vitória santista por 3 a 1 sobre o Bahia, na Vila Belmiro, Marinho desfalcou o Peixe em três oportunidades e iniciou como reserva em uma.

Contra o São Paulo, na décima rodada, Marinho começou no banco, por conta do desgaste físico, entrou aos 22 minutos do segundo tempo e ainda fez o gol que definiu o empate em 2 a 2. Lucas Braga atuou na posição do camisa 11, mas foi o meia Carlos Sánchez quem deu lugar para a entrada do principal jogador santista em 2020.

Após isso, por conta de um desconforto muscular, Marinho ficou de fora dos confrontos diante Corinthians, Atlético-GO e Coritiba, pelas 14a, 16a e 17a rodadas do Brasileirão respectivamente.

No clássico estadual, contra o corintianos, Madson atuou na posição do camisa 11, fez o gol santista no empate em 1 a 1, em Itaquera, mas durante o jogo, no segundo tempo, foi colocado em sua posição de origem, a lateral-direita, e novamente realocado, mas para a zaga destra, por escolhas da comissão técnica – naquela ocasião Cuca, suspenso, não ficou no banco e deu lugar para o auxiliar Cuquinha na beirada do campo. Já diante do Dragão, na derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, o substituto de Marinho foi Lucas Braga, embora Arthur Gomes também tenha sido titular, mas a prata da casa atuou pelo lado esquerdo, devido a ausência de Soteldo, que na ocasião estava entregue à seleção venezuelana. Tanto que na rodada seguinte, na qual o Peixe derrotou o Coxa, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, por 2 a 1, ainda sem Marinho, o camisa 10 retornou, Braga foi mantido entre os titulares e Arthur voltou para o banco.

Ainda que das três opções Arthur Gomes seja o que menos tenha atuado pela ponta direita, o atacante tem “pontos” com a comissão técnica pela sua versatilidade. Nas mãos de Cuca, o camisa 23 já atuou nos dois extremos em alternados momentos do jogo e também como meia. L