Renato Gaúcho mantém invencibilidade contra o Juventude

Na noite desta quinta-feira, o Grêmio foi até o Alfredo Jaconi, segurou a pressão do Juventude, venceu por 1 a 0 e carimbou o seu passaporte para as quartas de final da Copa do Brasil.

Além de garantir uma vaga entre os oito melhores na competição nacional, o técnico Renato Gaúcho manteve a sua sina positiva diante do Jaconero. Desde a sua volta ao clube, o Tricolor encarou o time da serra por 10 vezes e não sofreu nenhum gol.

Só em 2020 foram três confrontos. Apesar de não viver uma fase tão gloriosa em exibição, o Tricolor os duelos e marcou cinco gols.

Veja o retrospecto de Renato Gaúcho contra o Juventude:



Grêmio 4 x 0 Juventude – 2017

Juventude 0 x 2 Grêmio – 2018

Grêmio 3 x 0 Juventude – 2019

Juventude 0 x 6 Grêmio – 2019

Grêmio 0 x 0 Juventude – 2019

Juventude 0 x 0 Grêmio – 2019

Grêmio 3 x 0 Juventude – 2019

Grêmio 3 x 0 Juventude – 2020

Grêmio 1 x 0 Juventude – 2020

Juventude 0 x 1 Grêmio – 2020