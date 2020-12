Renato Gaúcho se torna técnico com mais jogos pelo Grêmio e recebe homenagem

A vitória do Grêmio sobre o Goiás nesta segunda-feira foi bastante especial para Renato Gaúcho. O técnico quebrou o recorde de Oswaldo Rolla e se tornou o treinador com mais jogos na história do clube, alcançando a marca de 384 partidas.

Diante do feito, o comandante foi homenageado pelo Tricolor. Ele recebeu das mãos do presidente Romildo Bolzan e do vice de futebol, Paulo Luz, uma camisa e uma placa em alusão ao número atingido.

Segundo o museu do Grêmio, Renato totaliza 200 vitórias, 101 empates e 83 derrotas somando suas três passagens pelo time, entre 2010 e 2011, em 2013 e de 2016 até os dias atuais.

Além disso, conquistou sete títulos como técnico do Tricolor: uma Copa Libertadores (2017), uma Recopa Sul-Americana (2018), uma Copa do Brasil (2016), três Campeonatos Gaúchos (2018, 2019 e 2020) e uma Recopa Gaúcha (2019).